Молода дружина тернопільського “шикидима” Віктора Павліка – Катерина Реп’яхова Павлік похизувалася у мережі Інстаграм придбанням новенького автомобіля з салону.

Молода дружина відомого українського співака, який родом з Тернопільщини, придбала собі “Тойоту” з салону, пишуть Тернополяни.

За словами Катерини, вона продала квартиру в декілька разів дорожче у Киїівській області і на зекономлені гроші купила собі автомобіль.

“У меня в семье все девочки – водители. По этому конечно ещё со школьных временем я мечтала о машине. Именно о такой. О девчачьей, но не легковой. Я зашла в салон увидела мою малышку и расплакалась. Со смартом конечно меня не переполняли такие эмоции, как сейчас. Когда ты забираешь свою мечту, с салона, новенькую, пахнущую чем-то таким особенным, это просто непередаваемые ощущения, – написала Катерина Реп’яхова на власній сторінці у Фейсбук. – Желаю их испытать всем. Но по особенному круто, когда ты сам маленькими шажочками дошёл к этому.Я это так ценю, очень-очень. Я так люблю жизнь за такие возможности и эмоции.Ещё в 2017 году моя сестра одолжила мне денег на покупку квартиры в киевской области. Я отдавала ей эти деньги ещё с мастер-классов и семинаров. А потом я продала эту квартиру почти вдвое дороже)А теперь приняла решение, что машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы.

Мы с ними будущие путешественники – автомобилисты”.

На ринку дана модель “Тойоти” вартує від 600 тис грн.

Додамо, нещодавно Катерина скаржилася своїм підписникам на відсутність грошей та борги.