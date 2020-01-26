У 2020 році Йорданські відвідини о. Василем Германюком супроводжувались елементами сучасного інтерактиву і диджатилізації.

Отець Василь, священник УГКЦ, служить у Скалі-Подільській та Лосячі, що на Тернопільщині, відомий як священнослужитель, який проводить щоденні онлайн-трансляції ранкових та вечірніх молитов у інстаграмі. Вирішив допомогти своїм парафіянам, які чекали його з душпастирськими відвідинами, організувати максимальну зручність при очікуванні. Ще з попередніх років парох сформував список бажаючих, які хочуть, щоб саме він помолився у їхніх оселях, а згодом сповіщав вірян за допомогою СМС про день і час коли він зможе завітати з молитвою. Та саме цьогоріч йому вдалось, заради максимальної зручності щодо інформування про місця свого перебування, за допомогою Вайбера, організувати розсилку свого маршруту.

Та на цьому отець Василь не зупинився. Він запровадив можливість спостерігати парафіянам за точним місцем свого перебування завдяки передаванню геоданих через Google Maps. Це вимагало додаткових зусиль пароху та йому теж було цікаво спрактикувати такий інтерактивний метод інтегрування сучасності в Церкву. Віряни, ділячись своїми враженнями, висловлювали вдячність, адже це було надзвичайно зручно при плануванні їхнього часу на працю, навчання, господарську діяльність і своєчасну зустріч зі своїм священником.