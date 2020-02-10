У засобах масової інформації був опублікований матеріал про те, що один з дворів багатоповерхового житлового будинку по вулиці Валовій, що в центрі Тернополя, перетворився на смітник.

Люди розповідали журналістам, що до утворення стихійного сміттєзвалища може бути причетний один з мешканців сусіднього будинку, або ж це будівельні відходи після ремонту приміщення міського відділу поліції.

Правоохоронці підтверджують, що дійсно проводився частковий ремонт, проте майстри з іншої сторони складали відходи і все сміття після закінчення робіт було вивезено. А до утворення стихійного сміттєзвалища причетний 63-річний житель сусіднього будинку. Чоловік полюбляє тягнути із сміттєвих контейнерів все, що йому може знадобитися, тому захарастив не лише двір, а й під’їзд.

Поліцейські поспілкувалися з чоловіком, той пообіцяв найближчим часом вивести весь непотріб. За порушення правил благоустрою тернополянин також понесе адмінвідповідальність за статтею 152 КУАП.