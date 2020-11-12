Адміністративну відповідальність одразу за двома статтями КУпАП понесе 46-річна тернополянка. Жінка, переборщивши з алкоголем, зателефонувала до поліції і повідомила про замінування автомобіля.

Близько опівночі 11 листопада до співробітників Тернопільського відділу поліції зателефонувала жінка і, не бажаючи представитися, повідомила, що в одному з дворів по вулиці Героїв Крут стоїть замінований автомобіль марки «Мерседес». Наприкінці розмови невідома, котра явно була нетвереза, «пожартувала», що замінував транспортний засіб Дід Мороз.

Поліцейські зобов’язані реагувати на повідомлення, які можуть нести загрозу, не зважаючи від кого вони надходять і у якій формі. Тому слідчо-оперативна група виїхала на вказаною адресою. У дворі справді був припаркований автомобіль марки Мерседес, і, як з’ясувалося, належав він цивільному чоловікові «жартівниці». Її особу поліцейські теж встановили – нею виявилася 46-річна тернополянка. Коли жінку розшукали, вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння. На неї було складено адміністративний протокол за статтею 178 КУпАП – поява у громадському місці у п’яному вигляді.

Пояснити свій вчинок жартівниця-мінерка не змогла. За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тернополянка також понесе відповідальність згідно санкцій статті 183 КУпАП, повідомляють у поліції.