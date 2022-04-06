Житель Чортківського району захворів на дифтерію. Діагноз офіційно підтвердили медики.

У зв’язку з цим 5 квітня у Чортківській районній державній адміністрації відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній прийняли ряд рішень, щоб унеможливити розповсюдження хвороби на території районну.

Як повідомили у Чортківській райдержадміністрації, хворий перебуває в стаціонарі інфекційного відділення Чортківської міської лікарні. Йому надали усі необхідні ліки та зробили відповідні аналізи. Його стан стабільний.

Працівники Чортківського міськрайонного центру ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» провододять комплекс протиепідемічних заходів у вогнищі захворювання.

Як зазначають в департаменті охорони здоров’я ТОДА, дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Воно характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок. Факторами передавання також можуть бути предмети побуту. Захворювання проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання.

Попередити розвиток небезпечних ускладнень можна завдяки вакцинації дітей, згідно з Календарем профілактичних щеплень, і ревакцинації дорослих кожні 10 років.