У понад ста тисяч жителів Тернопільщини лабораторно підтвердили COVID-19.

Про це повідомили в обласному центрі з контролю хвороб. Втім, за результатами ІФА-досліджень хворобу перенесло близько половини населення регіону.

Щодня на Тернопільщині проводять більше тисячі ПЛР-досліджень коронавірусу. Також хворобу діагностують за допомогою експрес-тестів та ІФА-досліджень.

“Щодо колективного імунітету, чи зростає він протягом цього процесу, коли ми бачимо, що більше людей перехворіло і також результати досліджень. Так, він має тенденції до росту, але, звичайно, не настільки швидко, як ми би цього хотіли. Також рівень вакцинованого населення не є таким, щоб ми могли говорити про наявність колективного імунітету. Повторні випадки зараження трапляються, але загалом вони не є значною проблемою для громадського здоров’я. Оскільки відсоток людей, який має ризик повторно захворіти, за нашими дослідженнями, є невисоким”, – зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

В обласному центрі з контролю хвороб ПЛР-дослідження коронавірусу вартує 600 гривень, у приватних клініках ціна дещо вища. Втім, за направленням сімейного лікаря тест роблять безкоштовно.