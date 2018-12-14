Дядько-пияк залишив племінників без подарунків на Миколая

14/12/2018 Розмір тексту:

Поліцейські Підгаєцького відділення поліції проводять оперативні заходи із встановлення місця знаходження жителя села Гнильче. 36-річного зловмисника підозрюють у вчиненні крадіжки.

До поліцейських із заявою звернулася сестра лиходія. Жінка розповіла, що брат викрав усі гроші, які вона отримала на дітей. Багатодітна мати планувала придбати подаруночки на свято Миколая, та в сховку виявилося порожньо.

Потерпіла повідомила, що, хоч і живуть з братом в одному будинку, та змушена ховати від нього гроші, адже горе-родич любить випити, а працювати не хоче. До слова, злодійством чоловік займається не вперше, – раніше судимий за майнові злочини.

В день, коли багатодітна матір отримала соціальну допомогу на дітей, брат став просити позичити йому 400 гривень. Жінка не змогла відмовити. От тоді зловмисник і підгледів, де вона ховає гроші та через деякий час викрав усю суму й зник з дому.

Жінка телефонувала братові, просила повернути крадене, та почувши у слухавці гучну музику, зрозуміла, що грошей їй не бачити. Поліцейські припускають, що зловмисник тринькає крадені дитячі гроші в розважальних закладах сусідньої області.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.