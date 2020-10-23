25 жовтня у Тернополі, як і по усій Україні, відбудуться місцеві вибори, під час яких жителі будуть обирати міського голову та депутатів міських, районних і обласних рад. Наразі у Тернополі триває підготовка виборчих дільниць. У зв’язку з пандемією COVID-19, заходи безпеки на місцях голосування буде посилено.

Відтак, на території Тернопільської міської територіальної громади 25 жовтня будуть працювати 103 виборчі дільниці, у т. ч. сім спеціальних. В умовах пандемії COVID-19 виборчі дільниці забезпечені: дезінфекторами, дозаторами з антисептичним розчином, халатами, рукавицями, обмежувальними стрічками, масками та термометрами. Загалом на усіх виборчих дільницях створені комфортні умови для забезпечення процесу голосування: приміщення опалюються та є необхідна техніка.

Уточнені списки виборців вже отримані представники ДВК. Також голови комісій спільно з іншими членами ДВК поступово забирають бюлетені для голосування у ТВК, що розташована у ПК «Березіль».

Нагадаємо, жителі Тернопільської громади можуть ознайомитися з переліком та описом виборчих дільниць на інтерактивній карті.