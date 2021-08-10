“Я вирішив поїхати до бабусі в лікарню, щоб їй не було сумно” — саме це розповів тернопільським патрульним 9-річний хлопчик, який їхав трасою міжнародного значення на велосипеді.

Сьогодні, близько 11-ї години ранку, патрулюючи на автодорозі М-09 “Тернопіль — Львів — Рава-Руська”, інспектори помітили малолітню дитину, яка трасою їхала на велосипеді.

Екіпаж одразу ж зупинився, щоб запитати, що дитина сама робить на дорозі з інтенсивним рухом.

З’ясувалося, що 9-річний хлопчик мав намір поїхати до своєї бабусі в лікарню, щоб допомогти їй та підтримати. Батькам він нічого не сказав, взяв велосипед, щоб якомога швидше дістатися до місця призначення, і вирушив в дорогу.

Поліцейські розпитали дані в дитини та зв’язалися із батьками.

Схвильований батько, прибувши на місце події, розповів патрульним, що вже шукав свого сина і навіть подумати не міг, що він так далеко вирішить поїхати.

Патрульні розповіли хлопчику про особисту безпеку та важливість дотримання ПДР.

Також інспектори провели профілактичну бесіду з батьками щодо виконання ними своїх обов’язків.