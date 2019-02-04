Дев’ятикласник і восьмикласниця обікрали пошту

04/02/2019 Розмір тексту:

Борщівські поліцейські, працюючи над розкриттям крадіжки, що сталася у селі Вільховець, встановили, що до злочину причетні троє місцевих жителів, двоє з них – неповнолітні.

Із заявою до правоохоронців звернулася працівниця поштового відділення. Жінка повідомила, що в ніч з 31 січня на 1 лютого до приміщення пошти, пошкодивши вхідні двері, проникла невідома особа і викрала її гаманець із грошовими коштами в сумі 2000 гривень та золотими виробами. Вартість втраченого потерпіла оцінила у понад 25 тисяч гривень.

Зі слів начальника Борщівського відділення поліції Андрія Свинарчука, поліцейським оперативно вдалося встановити осіб крадіїв. З’ясувалося, до злочину причетні 18-річний житель Вільхівця та двоє його знайомих – дев’ятикласник та учениця восьмого класу – теж жителі даного села.

За попередніми даними, ініціатором крадіжки був старший з компанії. Молоді люди, знаючи, що на пошті можуть зберігатися кошти, вирішили проникнути туди. Розраховували на чималий куш, та вдалося знайти лише гаманець працівниці з двома тисячами гривень та ювелірними прикрасами.

Гроші крадії розділили одразу, а вже наступного дня взялися спродувати золоті прикраси. Першим до ювелірної крамниці, що в сусідньому селищі Мельниця-Подільська частину накраденого поніс 18-річний вільхівчанин. Хлопець придумав історію про те, як на вулиці знайшов золоту прикрасу і, порадившись з матір’ю, вирішив здати її на лом. Виручив молодик тисячу гривень.

Не терпілося отримати гроші за золоту каблучку і сережки 14-річний спільниці. Дівчина прийшла з краденим до тієї ж крамниці, щоправда, вже під кінець робочого дня. Просила за все чотири тисячі гривень, викликаючи у продавця співчуття історію про те, що мати – за кордоном, а єдина рідна людина – бабуся зламала ногу, тож потрібно негайно везти в лікарню на операцію. Вартість лому продавець оцінила у 3200, проте на руки школярка отримала на тисячу менше, так як в касі більше не було готівки. За рештою мала прийти наступного дня.

У третього співучасника злочину золоті вироби вже вилучали поліцейські. Гроші зловмисники витратили майже всі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням в приміщення. 18-річному молодику також інкриміновано втягнення у злочинну діяльність неповнолітніх. Триває досудове розслідування.