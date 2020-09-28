26 вересня близько 13:43 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Плотича Тернопільського району на території одного із підприємств виникла пожежа зернової сушки.

На місце події працювало 2 пожежно-рятувальні підрозділи та оперативні групи районного відділу та Управління ДСНС в області. Загалом для ліквідації події залучалось 3 одиниці спеціальної техніки та 9 рятувальників. В ході гасіння пожежі, для підвозу води, використовувалась допоміжна техніка аграрного підприємства.

О 18:00 пожежу було ліквідовано.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.