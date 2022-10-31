Дев’ятеро пасажирів серед яких малолітня дівчинка, отримали тілесні ушкодження в результаті перекидання рейсового автобуса. Аварія трапилася на дорозі Тернопіль-Скалат близько 19:00 29 жовтня.

Водій “Еталону”, який рухався за маршрутом Кам’янець-Подільський – Тернопіль не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і перекинувся.

За попередніми даними, кермувальник на момент ДТП був тверезим, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно з частиною 1 статті 286 ККУ.

Загалом 29-30 жовтня на дорогах Тернопільщини трапилося п’ять дорожньо-транспортних пригод. До медзакладів з тілесними ушкодженнями звернулося 13 пасажирів.