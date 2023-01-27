У січні цього року на російсько-українській війні загинули 2 футболісти з Тернопільщини. Це тернополянин Артем-Артур Харів, який був капітаном футбольної команди “Смиківці” та Іван Лутинець з Іване-Пустенської громади. Він був капітаном команди “Пилипче”.

Про це Суспільному розповів заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, на війні загинули 9 футболістів з Тернопільщини.

“Вже в перших числах березня були перші загиблі. Це був такий хлопець з Чортківського району, колишній Заліщицький район. 2 тижні йому не вистачало, щоб досягти 20-тирічного віку. Це був Конет Василь з села Ворвулинці. В березні, 3 березня загинув Стецюк Роман. Це футболіст, який займався з ДЮШОР Тернопіль, ази отримував. Був в дитячо-юнацькій школі “Металург”. За дорослі команди в чемпіонаті області виступав за ДСО “Поділля”, “Козова”, за “Говерлу” в Тернопільському районі. Тобто, хлопець був на високому рівні. Потім в березні в нас загинув Данилків Євген. Хлопець з 1999 року народження. Він грав за Білу і за Лозову. Також 23 роки. Тобто, молоді хлопці. Соколовський Олексій – хлопець з 1991 року народження. Грав за команди “Кременець Академія” і “Арсенал” Білокриниця. Загинув він в липні в Часовому Яру. Знаєте, що тоді було багато. Рожук Ігор загинув в серпні 2022 року в Донецькій області. Грав за команди “Лан”, “Марія” Велика Березовиця, “Мрія Буцнів”. Якимишин Володимир загинув в листопаді 2022 року. Виступав за футбольну команду “Борщів”. Остапчук Сергій – старший вже 1973 року, старший відносно, у порівнянні з тими дітьми. Загинув в січні 2023. Він виступав за “ГазПласт”, “Буревісник” Кременець, футбольний клуб “Смиківці” – капітан команди. І ще один капітан команди – це Лутинець Іван. Він капітан “Пилипче”. Це Чортківський район. Він загинув в Новоандріївці Донецької області також в січні. І один є хлопець Ферару Микола. Він виступав за команди “Колос”. Він пропав безвісти”, – каже Заторський.

Минулого року, каже Василь Заторський, через війну в Україні кількість футбольних команд зменшилась.

“Районні чемпіонати: є два села, які виставляли одну команду. Декілька футболістів пішли служити, відповідно вже не назбирувалося 11 осіб. Набагато зменшилося команд і в районному чемпіонаті і в обласному. В обласному чемпіонаті у 2022 році 18 команд в нас було у двох лігах. Якщо брати 2021 рік – було 26 команд. Тобто, таке незначне, але зниження є. Якщо брати районний чемпіонат, то 2021 – 176 команд грало, а 2022 – 110. Тобто на 66 команд менше. Це суттєво. Але ми розуміємо що такий час. Вони фізично-здорові хлопці, яких на цей час потребувала країна для захисту”.

Скільки футболістів з Тернопільщини зараз захищають територію нашої країни Василь Заторський не каже. Пообіцяв це розповісти після завершення війни.