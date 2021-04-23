На Тернопільщині знайшли і оштрафували ще дев’ятьох корупціонерів

За правопорушення, пов’язані з корупцією, до відповідальності притягнуто 9 депутатів місцевих рад Козівського району.

Козівським районним судом 9 депутатів місцевих рад притягнуто до відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що народні обранці несвоєчасно, без поважних причин, подали щорічні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За обґрунтованої та послідовної позиції прокурорів у судовому засіданні вказаних осіб визнано винними та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Упродовж 4 місяців поточного року прокурорами Бережанської окружної прокуратури забезпечено участь у розгляді 33 протоколів, складених працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України.