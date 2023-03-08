Додому повернувся боєць з Тернопільщини Тарас Копачівський, котрий провів дев’ять місяців у російській неволі.

Радісну звістку повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“Велика радість для всієї Великогаївської громади.

23-річний Тарас Копачівський із села Красівка повернувся з полону.

Востаннє хлопець виходив на зв’язок з рідними на початку червня 2022 року.

9 місяців героїчної витримки та мрії обійняти рідних і вчора, під час чергового обміну полоненими, Тарас нарешті повернувся на рідну землю.

Дякуємо за стійкість і міцність.

Вітаю батьків та усіх рідних з приємною звісткою. Віра та молитва роблять великі дива!

Віримо в нашу Перемогу!

Слава ЗСУ!”, – ідеться у повідомленні голови громади.