Додому повернувся боєць з Тернопільщини Тарас Копачівський, котрий провів дев’ять місяців у російській неволі.
Радісну звістку повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.
“Велика радість для всієї Великогаївської громади.
23-річний Тарас Копачівський із села Красівка повернувся з полону.
Востаннє хлопець виходив на зв’язок з рідними на початку червня 2022 року.
9 місяців героїчної витримки та мрії обійняти рідних і вчора, під час чергового обміну полоненими, Тарас нарешті повернувся на рідну землю.
Дякуємо за стійкість і міцність.
Вітаю батьків та усіх рідних з приємною звісткою. Віра та молитва роблять великі дива!
Віримо в нашу Перемогу!
Слава ЗСУ!”, – ідеться у повідомленні голови громади.