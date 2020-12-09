8 грудня у селі Ступки Тернопільського району, поблизу мосту, під час проведення земляних робіт виявлено артснаряд АС-76 мм та мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети, повідомляють в Управлінні ДСНС.

Того ж дня по обіді в селі Великий Ходачків Козівського району, в полі поблизу ставка, виявлено девʼять мінометних мін ММ-81 мм часів Другої світової війни.

Проведено маркування місця виявлення ВНП, організовано охорону силами Козівського відділення поліції, а також проведено інформаційно-ро’зяснювальну роботу з місцевим населенням.