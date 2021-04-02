Дев’ять вантажівок привезли обладнання італійської компанії «Rossi» для фруктопереробного комплексу, який незабаром запрацює у фермерському господарстві «ГАДЗ» на Бучаччині.

Основна частина заводу вже прибула, у господарстві очікують ще дві вантажівки із обладнанням. До кінця цього тижня також приїдуть й монтажники з Італії, аби встановити необхідну техніку та налаштувати комплекс.

Заступник голови ФГ «ГАДЗ» Олег Грицак каже, орієнтовно через місяць відбудеться запуск фруктопереробного комплексу – господарство порадує Україну та весь світ якісним українським продуктом.

– Прибуття обладнання для нас – дуже приємна новина. Це означає, що вже скоро ФГ «ГАДЗ» виготовлятиме продукцію високої якості зі збереженням усіх вітамінів, без добавок чи концентратів. Через два тижні очікуємо ще дві машини, які привезуть кухню для змішування різного роду пюре, це буде практично цілий завод, – розповідає Олег Грицак. – Сьогодні компанією сплачено 11 мільйонів митних платежів.

Уже завершено фундаментні роботи під встановлення блочно-модульної котельні потужністю 5 т пари в годину, зведено башти для монтажу димоходів. У понеділок очікують прибуття самої котельні. У господарстві одразу ж займуться її встановленням та підключенням газу. Наступний крок – монтаж паропроводів.