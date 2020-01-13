Зміни до Конституції, які пропонує Президент Зеленський, загрожують реформі децентралізації.

У цьому переконані голови ОТГ та експерти з адміністративної реформи. Оскільки законопроект, внесений Президентом 27 грудня 2019, звужує статус органів місцевого самоврядування та містить ознаки централізації влади.

Керівники ОТГ з Тернопільщини підготували звернення до Президента з проханням ініціювати створення відкритого майданчика, де всі зацікавлені сторони зможуть висловити аргументовані позиції задля доопрацювання проекту змін до Конституції щодо децентралізації.

«27 грудня 2019 року Президент подав до Верховної Ради України оновлений текст проєкту Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» №2598 на заміну тексту від 13 грудня 2019 року. Асоціація міст України категорично не підтримує цей законопроєкт, оскільки оновлений текст (як і попередній від 13.12.2019р.) було підготовлено без залучення органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, експертного середовища, науковців, а пропоновані зміни до Конституції не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування. У зв’язку з цим, звертаюся до народних депутатів від Тернопільської області, не підтримувати цей законопроєкт, а розробити нову його редакцію з обов’язковим залученням представників органів місцевого самоврядування, їхні асоціацій та експертного середовища!», – зазначає виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак.

Додамо, на Тернопільщині зареєстровано 64 об’єднанні територіальні громади. Близько двадцяти громад – з населенням до п’яти тисяч. Їх можуть примусово об’єднати задля більшої спроможності.

Софія Романська