Повний огляд Слотс Сіті (Slot City) казино

Слотс Сіті – це популярне онлайн казино на гривні з українською ліцензією (рішення від 10.02.21 року № 47). В ігровому залі порталу представлені автомати від 64 провайдерів, а грати на гроші в Slot City https://klub-azarta.com/ казино онлайн — безпечно завдяки сертифікатам захисту DMCA. Усі персональні дані та платіжні операції зашифровано за допомогою протоколів SSL.

Реєстрація на сайті

Інтерфейс офіційної сторінки Slot City представлений двома мовами – російською і українською. Клавіша реєстрації розміщена в нижньому колонтитулі і підсвічена зеленим кольором.

Отримати доступ до персонального кабінету можна одним із трьох способів:

за номером телефону; через e-mail; через акаунт Google.

Для реєстрації необхідно вказати телефон або адресу електронної пошти, придумати пароль та погодитися з правилами користування порталом. Відповідно до українського законодавства, зареєструватися може лише гравець, який досяг віку 21+, при цьому створити можна лише один профіль.

Верифікація

Перевірка відповідності персональних даних буде здійснена перед першим виведенням коштів. Вона необхідна для:

підтвердження віку та здатності особи брати участь в азартних іграх;

безпеки транзакцій;

уникнення факту дублювання акаунту.

Гравець повинен завантажити:

фото першої сторінки паспорта;

фото платіжної картки;

селфі з паспортом і карткою біля обличчя.

Здійснити верифікацію в Слотс Сіті можна через додаток «Дія», легко завантаживши потрібні документи.

Асортимент ігрових автоматів

Slot City – це казино, яке має віртуальні і наземні ігрові зали. Серед асортименту онлайн автоматів 3000+ ігор від 64 провайдерів.

Всі ігрові автомати групуються в розділи: топ, слоти, лайв, столи, новинки, улюблені. Для зручності можна скористатися пошуком за назвою або провайдером. Тут зібрані різноманітні ігри: слоти з сюжетом, настільні, карткові, традиційні рулетки чи «однорукі бандити». Ставки приймаються в гривні.

На сайті доступний демонстраційний режим гри. Ознайомитися з асортиментом софту та протестувати автомати можна і без заповнення реєстраційної форми.

В казино регулярно проводяться турніри з призовим фондом до 50 00 гривень та акції від відомих провайдерів, переможці яких можуть отримати грошові винагороди та фріспіни.

Гра з мобільного

Робити ставки в Слотс Сіті можна з мобільного. Існує адаптована версія для телефону та офіційний додаток для пристроїв на базі Андроїд та IOS.

Для мобільної версії потрібно увійти в казино Слотс Сіті через браузер. При цьому графіка та інтерфейс головного сайту адаптуються під телефон. Додаток можна завантажити через маркети абсолютно безкоштовно.

Бонуси казино

Slot City приготував для новачків бонус на перший депозит. Під час першого поповнення рахунку геймер може отримати грошове заохочення та фріспіни, кількість яких залежить від внесеної суми:

від 100 грн – 50%; від 300 грн – 75% і 25 ФС; від 500 грн – 100% і 50 ФС.

Бонусна пропозиція активується через особистий кабінет. Скористатися подарунком можна протягом 72 годин після внесення депозиту. Відігрується бонус із вейджером х30.

Транзакції

Поповнити рахунок в казино можна через платіжні картки Visa та Mastercard. Мінімально можна внести 100 гривень. Усі транзакції здійснюються через «Касу» в особистому кабінеті.

Під час реєстрації на сайті гравець отримує доступ до основного та бонусного рахунку, при цьому для зарахування та виведення коштів використовується лише основний.

Перед першим виведенням коштів гравець повинен завантажити фото довідки платника податків. У разі виникнення проблем із транзакціями можна звернутися у цілодобову службу підтримки по телефону, через живий чат, у месенджерах та через електронну пошту.