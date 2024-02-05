Працівники поліції встановили місцеперебування 10-річного хлопчика з Бучача. Дитину знайшли у Теребовлі!

Як повідомили у поліції, жертвою злочинних посягань за час відсутності школяр не став.

Нагадаємо, хлопець зник сьогодні вранці. Близько 8-ї години він вийшов з дому і попрямував до школи. Проте туди так і не дійшов. Відтак, батьки забили на сполох – повідомили про зникнення дитини у поліцію. Правоохоронці оголосили дитину в розшук.

На щастя, юного мандрівника оперативно знайшли. Правоохоронці дякують усім небайдужим людям, які допомогли виявити згубу.