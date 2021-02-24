Епідеміологи зафіксували у Кременецькому лісотехнічному коледжі спалах коронавірусу.

Як повідомила у Facebook місцева депутатка Зоя Карпюк, станом на 23 лютого у навчальному закладі зареєстровано 22 випадки захворювання на COVID-19. Про це пишуть Тернополяни.

“Серед захворілих 11 студентів, в тому числі 6 – жителі інших областей. Шестеро осіб зверталися за медичною допомогою самостійно, інші виявлені активно епідеміологами в ході епідрозслідування”, – інформує жінка, посилаються на дані лабораторного центру.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2021 р. на всій території України встановлений “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. Відповідно до нього забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.

Ситуація, яка склалась в лісотехнічному коледжі, підпадає під цю вимогу. Відтак, навчальний заклад очну форму навчання здійснювати не може. Протиепідемічні заходи з ліквідації спалаху у Кременецькому лісотехнічному коледжі тривають.