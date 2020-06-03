Два десятки хворих на коронавірусну інфекцію виявлили за останню добу на Тернопільщині.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Загалом станом на 9 годину 3 червня в області зафіксовано 1200 випадків COVID-19. 26 завершилися летально, 948 людей одужало.

В Україні уже 24823 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки. Загалом проведено 381552 тестування методом ПЛР.

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