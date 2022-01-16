Різдво у родинах провели десятеро вихованців інтернатних закладів на Тернопільщині. Сімейний затишок сиротам подарували шість родин, які взяли участь у програмі “Запроси дитину на свята у родину”.

Долучилися до програми вихованці Тернопільського дитячого будинку і Бережанського ліцею. Як розповів голова благодійного фонду “Майбутнє сиріт” Андрій Назаренко, вони провели незабутній час в сімейному колі небайдужих людей.

“‍Таку можливість дітям подарували 6 родин з Тернопільської області, які не побоялись відкрити свою домівку для чужих дітей, розуміючи, як це важливо для них, які зростають без батьків. За цією програмою тільки 10 дітей відчули справжню увагу і турботу та побачили на власні очі, як святкується Новий Рік і Різдво в сім’ї, які традиції святкування і яка атмосфера панує в родинах, які ролі виконують тато, мама, бабуся, дідусь, рідні діти та інші члени родини. На жаль, не усі діти потрапили в такі гостьові сім’ї на Новий Рік і Різдвяні свята, і вони змушені були залишатись на одинці в інтернатних закладах, в очікуванні, що вони ось-ось теж поїдуть кудись. З великим задоволенням учасники програми, діти долучались до допомоги сім’ї по господарству, відкриваючи для себе новий досвід та нові вміння. Також разом з батьками готували традиційні страви на Новий Рік і Різдво, задаючи багато питань «чому», «для чого», «чи смачно».

Під час канікул у родинах діти колядували, грали в різні ігри, весело проводили час та багато спілкувалися.