Минулої доби коронавірус забрав життя десятьох жителів Тернопільщини.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- жінка 59 р., Чортківський район;
- жінка 65 р., Тернопільський район;
- чоловік 80 р., Чортківський район;
- чоловік 51 р., м. Тернопіль;
- чоловік 72 р., м. Тернопіль;
- жінка 85 р., Тернопільський район;
- жінка 72 р., Тернопільський район;
- чоловік 77 р., м. Тернопіль;
- жінка 78 р., м. Тернопіль;
- чоловік 82 р., Чортківський район.
Загалом за добу зафіксовано 444 новий випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 107 людей.
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