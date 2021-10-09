Минулої доби коронавірус забрав життя десятьох жителів Тернопільщини.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • жінка 59 р., Чортківський район;
  • жінка 65 р., Тернопільський район;
  • чоловік 80 р., Чортківський район;
  • чоловік 51 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 72 р., м. Тернопіль;
  • жінка 85 р., Тернопільський район;
  • жінка 72 р., Тернопільський район;
  • чоловік 77 р., м. Тернопіль;
  • жінка 78 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 82 р., Чортківський район.

Загалом за добу зафіксовано 444 новий випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 107 людей.