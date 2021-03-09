«Я — справжня»: проект під такою назвою стартував у Тернополі. Десятеро юних дівчат займатимуться арт-терапією, працюватимуть з психологом, щоб розкрити себе справжніх.

Організатори проекту стверджують: арт-терапія допомагає віднайти душевну гармонію. Відтак десятеро юних, веселих і творчих дівчат розпочали подорож, котра має відкрити їх справжніх. Провідником і наставником першої зустрічі стала практикуючий психолог вищої категорії, арт-терапевт, лялькотерапевт Ірина Осуховська.

“Внутрішній світ підлітка – емоційний, бурхливий та яскравий, але водночас і дуже складний. Заглянути у нього, зрозуміти, відкритися, прийняти. Все це не просто, проте можливо, якщо усвідомити та визнати свої потреби. Арт-терапія – досить новий, проте популярний засіб психотерапії. Це чудова можливість для підлітка «відкритися», поділитися своїми емоціями та переживаннями. Адже іноді так важко висловити словами всі ті емоції, що вирують у душі. Саме арт-терапія допомагає віднайти душевну гармонію”.

Попереду у дівчат — цілий курс занять, які пов’язані насамперед із роботою над собою.