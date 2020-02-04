Церемонія нагородження «Людина року-2019» відбулась 2 лютого у залі редакції газети «Вільне життя».

Лауреатами конкурсу стали:

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор — керуючий Тернопільською єпархією Православної церкви України, голова Синодального управління взаємодії з молодіжно-патріотичними громадськими об’єднаннями, заступник голови Синодальної богословсько-літургічної комісії ПЦУ.

Джус Михайло Ярославович — генеральний директор (головний лікар) Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської обласної ради.

Дяків Василь Григорович — учитель Заліщицької державної гімназії, заслужений вчитель України, переможець всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2019» (номінація «Основи здоров’я»).

Зварич Віталій Романович — учасник АТО, «кіборг». Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту», м. Заліщики.

Коваль Володимир Михайлович — член президії ради об’єднання сільськогосподарських підприємств, голова наглядової ради СФНВГ «Коваль» і «Ковалівське нове» (с. Васильківці Гусятинського району), заслужений працівник сільського господарства України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Кушнір Іван Михайлович — поет-пісняр, організатор міжнародного мистецького фестивалю «Яблуневий Спас», співорганізатор фестивалів «Чорна вишиванка» на Бережанщині, «Мистецтво єднає Україну» та інших.

Лазар Михайло Павлович — голова правління Тернопільської облспоживспілки, заслужений працівник сфери послуг України, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Мурашка Зоряна Ігорівна — редакторка «Домашньої газети», призерка Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Журналістика».

Підручний Дмитро Володимирович — заслужений майстер спорту України, багаторазовий переможець і призер чемпіонатів Європи, етапів Кубка світу, чемпіон світу з біатлону в гонці переслідувань у шведському Естерсунді 2019 року.

Шматько Володимир Петрович — чортківський міський голова, учасник бойових дій, доброволець (2014 року служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді: командир взводу, старший лейтенант. м. Дебальцеве Донецької області).

Нагоду вручити одну з відзнак мав голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Тернопілля – край, багатий талановитими, добрими та жертовними людьми. Сьогоднішня церемонія є цьому підтвердженням. Кожен із лауреатів абсолютно не схожий на іншого, але по-своєму унікальний. Кожному з них вдалося у свій спосіб прославити нашу рідну Тернопільщину. Кожен з них гідний нашої шани та поваги.Нехай наша область з кожним роком поповнюється все більшою кількістю таких людей, а громадське визнання додає кожному нових сил і снаги у служінні людям та Україні, – прокоментував очільник області.