Майже рік житель Тернопільської області видурював гроші в жінок.

В пастку зловмисника потрапило десять мешканок краю віком від 18 до 28 років. Суми збитків різні – хтось втратив одну тисячу гривень, а хтось сім, десять і навіть 15 тисяч.

Схема, за якою працював чоловік, в усіх жертв ідентична. За словами начальника відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції Віктора Демчана, невідомий в інтернет мережі знайомився з дівчатами. Спілкувався з ними, входив у довіру, з деякими навіть зустрічався. Така переписка тривала впродовж кількох місяців.

Після цього він просив подруг допомогти вивести готівку, виграну через букмекерську контору. В усіх випадках своїм жертвам він розповідав, що на картку надійдуть кошти, які потрібно зняти. Жінки погоджувалися та давали номер електронного гаманця.

Далі співрозмовник розповідав про помилку переказу і просив сфотографувати картку з обох боків або назвати особисті конфіденційні дані. Отримавши усю інформацію, шахрай обкрадав своїх знайомих, перекидаючи гроші на свою картку, або картку товариша.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції спільно з фахівцями кіберпідрозділу встановили особу зловмисника. Це – житель Зборова, 1993 року народження.

У скоєному він зізнався. Слідчі уже скерували до суду два кримінальних провадження. Щодо інших – триває слідство згідно статті 190 частина 2 ККУ.

Правоохоронці припускають, що жертв зборівчанина може бути набагато більше. Тому просять усіх, хто потерпів від схожого виду шахрайства, звертатися до поліції за номерами: 0969858463, 0985509903 або на лінію “102”.