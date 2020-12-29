Десять ударів ножем у груди: чоловік намагався зарізати знайомого, щоб не повертати борг

10 років за ґратами проведе житель Тернопільщини, що намагався вбити знайомого, щоб не повертати борг.

За принципової позиції обласної прокуратури Тернопільський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника обвинуваченого та без змін вирок Чортківського районного суду, за яким жителя Хоросткова визнано винним за ч. 3 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України та призначено йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За версією слідства, 19 січня 2015 року обвинувачений, маючи намір вбити знайомого, щоб не повертати борг, зателефонував йому на мобільний телефон і призначив зустріч, щоб повернути позичені гроші.

На вказану пропозицію потерпілий погодився та приїхав до будинку знайомого на власному авто. Впродовж години водій разом з пасажиром їздили містом, шукаючи спосіб обміняти валюту, призначену нібито для розрахунку за борги.

Близько 18.00, коли автомобіль зупинився по вул. Чорновола, у м. Хоростків, обвинувачений, перебуваючи в салоні «Шевроле Авео», під керуванням потерпілого, умисно вдарив його у груди заздалегідь приготованим для цього побутовим ножем. Зловмисник встиг нанести йому 10 колото-різаних ран, проте від смерті потерпілого врятував щільний зимовий одяг, а також обмеженість рухів нападника салоном автомобіля. Свій злочинний умисел, спрямований на умисне вбивство з корисливих мотивів, обвинувачений не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки потерпілий, із отриманими тілесними ушкодженнями зміг вибратись з автомобіля, і покликав на допомогу.

Пораненого направили до медичного закладу, а нападника затримали правоохоронці.

Вирок вступив у законну силу.