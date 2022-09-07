Десять тисяч гривень та тисячу євро втратила жителька Збаража. Жінка власноруч зробила усе, аби шахрай зміг збагатитися її заощадженнями. За допомогою потерпіла звернулася до відділення поліції №4 Збаража.

За словами заявниці, 6 вересня близько 11:00 на номер її мобільного телефону зателефонував невідомий і повідомив, що на її рахунок надійшли кошти, але щоб їх отримати, потрібно виконати кілька фінансових операцій в мобільному банківському додатку. 28-річна жінка зробила усе, що казав додзвонювач, і навіть продиктувала усі коди та смс-повідомлення. Як результат – невідомий збагатився на солідну суму.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ.