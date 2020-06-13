Впродовж доби до Тернопільського відділу поліції звернулось двоє місцевих мешканців.

Вони потерпіли від рук невідомих, які привласнили майно з салонів транспортних засобів, повідомляють у поліції.

29-річний тернополянин відлучився на декілька хвилин, при цьому не зачинив іномарку. Це й допомогло невідомому викрасти з середини гаманець й всю наявну готівку. Завдані збитки заявник оцінив в 4000 гривень.

Ще один факт крадіжки трапився в нічну пору доби. Невідома особа проникла до салону, шляхом розбиття вікна пасажирської дверки. Зловмисник обнишпорив салон та викрав особисті документи потерпілого. Окрім цього зловмисник зняв акумуляторну батарею завдавши збитків на чималу суму.

Відомості про події внесенні в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.