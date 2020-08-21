Десятьом тернополянам, двом з яких посмертно, присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Відповідне подання було внесено міським головою Сергієм Надалом на засідання 54-ої сесії Тернопільської міської ради та підтримано депутатами.

«Щороку в рамках святкування Дня міста ми відзначаємо тих тернополян, які зробили вагомий особистий внесок у становленні української державності у громадське і культурне життя нашого міста, – зазначив Сергій Надал. – Цього року за особливі заслуги перед містом десятьом тернополян, двом з яких, на превеликий жаль, посмертно, присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Ще 40 осіб на День міста будуть нагороджені «Відзнакою Тернопільської міської ради» за особистий внесок в розвиток науки, економіки, культури та мистецтва, а також за активну благодійну та громадську діяльність під час пандемії коронавірусу».

Нагородження відбудеться 28 серпня на новій культурно-відпочинковій зоні у Тернополі – «Комплексне Трансфер-містечко» (вул. Качали, 1).

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя»:

АНДРЕЙЧИН Михайло Антонович – завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського;

ВЕНГРИНОВИЧ Олександр Іванович – голова всеукраїнського товариства «Лемківщина»;

ГЕРМАН Олег Михайлович – громадський і культурний діяч, поет, графік;

ГРИЦИШИН Антон Павлович – голова обласної організації «Меморіал» ім. В. Стуса;

КРОЙТОР Юліан Георгійович – засновник та перший директор Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки;

ЛЮБАРСЬКА Леся Михайлівна – поетеса, громадський діяч;

ПЛАСКОНІС Володимир Пилипович – майстер спорту із класичної боротьби, Заслужений тренер з класичної боротьби, екс директор ТСДЮШ олімпійського резерву з греко-римської боротьби;

ШКРОБОТ Володимир Васильович – генеральний директор КНП «Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня».

Посмертно:

ДЕДЮХ Іван Мирославович – сержант 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» Збройних сил України. учасник російсько – української війни; ЦИМБАЛІСТИЙ Михайло Васильович – майор Збройних сил України, учасник російсько – української війни.

Список осіб, яким яких нагороджено «Відзнакою Тернопільської міської ради»:

ГОЛЯК Майя Володимирівна – лікар – педіатр міський КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»;

ДЕРЕВОРІЗ Галина Василівна – фельдшер – лаборант з бактеріології бактеріологічної лабораторії державної установи «Тернопільський обласний бактеріологічний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

ДЯЧЕНКО Наталія Михайлівна – завідувачка денного стаціонару неврологічного профілю КНП «Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня»;

ЗАЯЧКІВСЬКИЙ Сергій Адамович – лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;

КРАВЧУК Юлія Анатоліївна – заступник директора із впровадження системи управління якістю Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

НАДАЛ Любов Степанівна – лікар-інфекціоніст кабінету інфекційних захворювань КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради;

РАЦИН Жанна Володимирівна – завідувач амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №13 КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»;

САВЧАК Олена Віталіївна – медична сестра інфекційного відділення КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;

СТЕЛЬМАХ Зоя Романівна – старша медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Тернопільська обласний клінічний онкологічний диспансер»;

ШЛЯХТИЧУК Ольга Іванівна – старша медсестра інфекційного відділення КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»;

ЯРМОЛЕНКО Ольга Маркіянівна – заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради з медичних питань;

ВІТРУК Олег Павлович – начальник управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради;

ГОРСЬКИЙ Микола Михайлович – дорожній робітник МШРБП «Міськшляхрембуд»;

ГУЦУЛ Інна Анатоліївна – доцент кафедри податків та фіскальної політики, голова експертної ради з питань бюджету та фінансів, співзасновник засновник громадської організації «Науковий простір»;

ЗЯНЬКО Дмитро Петрович – слюсар-сантехнік ЖЕК 13 ЖБК;

ІГНАТЕНКО Віталій Михайлович – майстер спорту з класичної боротьби, перший заступник голови місцевого осередку НОК України у Тернопільській області;

КОВАЛЬЧУК Олег Степанович – директор комунального закладу «Станція юних техніків», співзасновник Центру Науки Тернополя;

КУЧЕР Надія Павлівна – начальник фінансового управління Тернопільської міської ради;

ЛОБУР Зоя Іванівна – прибиральник територій ТОВ «АВАКС ПРОФ»;

ПАВЛІЩИ Даріуш – війт Гміни Громадка (Республіка Польща), доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України;

ПАНАСЮК Володимир Володимирович – майстер ремонтно-транспортного цеху КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»;

ПІДГАЙНА Галина Михайлівна – директор Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8;

СИМЧИШИН Юрій Васильович – голова ГО «Воїнів АТО /ООС Тернопільського району»;

СУМ Ірина Михайлівна – заступник начальника управління -начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Тернопільської міської ради;

ФЕДОРІВ Богдан Іванович – майстер спорту, інструктор методист КЗ ДЮСШ з греко – римської боротьби, голова громадської організації «Федерація греко – римської боротьби Тернопільської області»;

ЧІШЕВСЬКИЙ Радіслав – програмний директор Pulaski Foundation;

БОЙКО Іванна Михайлівна – директор квіткового маркету «КвітоЦентр», учасник проєктів «Місто турботи» та «На відстані руки»;

ГУДА Ігор Богданович – голова ради директорів ПП «Креатор – Буд»»

ДІГАЙ Олексій Володимирович – меценат, учасник проєкту «Бронзовий Тернопіль»;

КОБЕЛЬ Василь Миколайович – директор відділення «Гранд» Тернопільської філії АТ КБ «ПриватБанк»;

МАРТИНЕЦЬ Володимир Богданович – заступник директора з питань матеріально – технічного забезпечення ГПУ «Львівгазвидобування»;

ОНУФРАК Андрій Іванович – в.о директора гіпермаркету ТзОВ «Епіцентр -К»;

САВЧИШИН Руслан Володимирович – меценат, волонтер, учасник благодійних проєктів;

СОЛТИС Віктор Петрович – заступник голови правління, директор заводу ПРАТ «Тернопільський молокозавод»;

ТАТАРЧУК Валерія Олексіївна – генеральний директор благодійного фонду «Твоя опора»;

ХАНІН Юрій Петрович – співзасновник ТОВ «Техто-Буд-Центр»;

ШВАЙКА Володимир Дмитрович – підприємець м. Тернополя.

КАДУБЕЦЬ Оксана Ярославівна – завідувач інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»;

ДИВОНЯК Ольга Миколаївна – завідувач інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»;

БОДНАР Надія Іванівна- медичний директор з надання первинної медичної допомоги.