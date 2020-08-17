10 людських скелетів 17-го – початку 19-го століття розкопали під час експедиції в Залізцях Зборівського району.

Як повідомляє Суспільне, проводять розкопки археологи-волонтери. Волонтери вже очистили 3 скелети, – розповів керівник дослідження Василь Ільчишин.

Під час розкопок знайшли череп чоловіка, якому понад 30 років. Скелет археологи виявили біля входу до костелу Святого Антонія в Залізцях. Ільчишин розповів, що цей похований чоловік – католицький священник:

“Він був похований в ризі, в сутані і нашита була бронзова ікона з емалями. Як ми вже визначили, це була Ченстоховська або Белзька Богородиця. Так само в нього була і вервиця, тобто, рожанєц, від якого залишились хрестик і намистина. Ось тут ми бачимо класичне католицьке зображення розп’яття з відповідними символами на звороті”.

Також знайшли скелет дівчини. Їй було близько 20-ти років.

“Вона була, судячи зі всього, ревною вірянкою, на грудях мала дерев’яний хрест, до якого було прикріплене свинцеве розп’яття. А на пальці мала бронзовий перстень із скляними камінчиками”, – каже Ільчишин.

Неподалік дівчини та священника була похована дитина, розповідає археолог.

“Ця дитинка мала десь приблизно років 4-5. Але це нам антропологи точніше скажуть. Тут, бачите, моляри молочних зубів і тут ще в корені стаціонарні зуби, які не виросли”, – розповів археолог.

Череп ще однієї дитини розчищає археологиня-волонтерка Валерія Касюкевичус. Каже, приїхала сюди на розкопки з Черкащини. Це – її літня практика.

На Тернопільщині археологи знайшли скелети священника, жінки й дитини часів 17-19 століття.

“Був знайдений бісер поруч з похованням, який, можливо, був елементом вбрання. Окрім цього бісеру, що вже вимитий, частково він ще лишився в ґрунті поруч з ним. Ось є намистиночки, які ми теж дістаємо і вичищаємо і так по одній бісеринці вибираємо”, – каже Касюкевичус.

А це – місце поблизу костелу, де тривають розкопки. Сьогодні тут працюють 5 волонтерів.

“Це вже йдуть нижні шари, а трохи вище – раніші і так воно йде поступово. Постійно цвинтар ніби перекопувався, люди хотіли, щоб їх поховали біля костелу, бо хотіли бути наближеними ніби до Бога. І всі дерлися за місце. Тому деколи виходить так, що кістки в різні сторони, так воно валяється”, – каже волонтер Богдан Гебура.

На Тернопільщині археологи знайшли скелети священника, жінки й дитини часів 17-19 століття.

Розкопки біля костелу проводять тому, що в 16-17 столітті тут був центр селища Залізці та цвинтар, каже Василь Ільчишин. Він розповів – знайдене передадуть до Києва.

На Тернопільщині археологи знайшли скелети священника, жінки й дитини часів 17-19 століття.

“Ці кістяні останки, які ми розкопуємо і дістаємо – ми потім віддаємо антропологам. Вони визначать хвороби, рід занять, дієту. Це дуже цінна інформація, яка доповнює картину про побутове життя цих людей. Після дослідження речі, які виявлені – вони будуть в краєзнавчому музеї Залозецькому після його відкриття. А скелети людей після всіх експертиз ми заберемо і на цьому ж місці захоронимо”, – каже Ільчишин.

Цвинтар біля римо-католицького костелу Святого Антонія виявили минулого року. Про це розповів Василь Ільчишин. За його словами, тоді розкопали скелет, фрагменти одягу та взуття австро-угорського офіцера, який був похований під час першої світової війни – на початку 19-го століття. Костел побудований приблизно в 16-му столітті.