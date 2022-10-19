Десять людей травмувалися у ДТП на Тернопільщині лише за одну добу. ФОТО

Недотримання дистанції, порушення правил виїзду з другорядної дороги на головну, перевищення швидкості та безпечність пішоходів – основні причини дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини 18 жовтня. Впродовж доби поліцейські зареєстрували шість аварій, в яких травмувалося 10 людей.

О 9:30 в Тернополі на вулиці микулинецький водій автомобіля Volkswagen Crafter не встиг загальмувати, коли автівка, яка їхала попереду, почала зменшувати швидкість. Аби уникнути зіткнення, водій буса виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в Skoda Octavia. В результаті удару кермувальник та двоє пасажирів Skoda отримали тілесні ушкодження.

ДТП з потерпілими зареєстрували поліцейські в Чортківському районі. На автодорозі Доманово-Тереблече близько 15:00 водій Славута-Таврія, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив Volkswagen Multivan та Toyota Land Cruiser Prado. Уникнути зіткнення трьох автівок не вдалося. До лікарні госпіталізували водія та пасажира із ЗАЗу.

О 18:05 на дорозі Броди-Тернопіль в межах села Почапинці кермувальник Chevrolet Captiva допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. Попередня причина – порушення правил виїзду на головну дорогу. В результаті удару пасажирів з ВАЗу – маму та її 16-річного сина з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні.

Ще одна автопригода трапилася о 19:35 в Кременці. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій VOLKSWAGEN MAN” збив пішохода, 1971 року народження. Жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, а кермувальник не встиг загальмувати. Потерпіла в реанімації.

Втратив керованість та злетів з дороги у кювет і водій мотоцикла Lifan STR 200. Аварія трапилася в селі Кип’ячка Тернопільського району близько 20:00. В результаті автопригоди мотоцикліст з переломами та травмами потрапив до лікарні.

Про жінку з тілесними ушкодженнями на лінію “102” повідомив черговий лікар лікарні швидкої допомоги. Травми жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Микулинецькій. Вона була пасажиром в автомобілі Opel Astra, коли в нього ззаду врізався Ford Cargo. Попередня причина удару – недотримання дистанції.

У всіх водіїв – учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод встановлять слідчі. Тривають перевірки та розслідування відповідно до статті 286 ККУ.