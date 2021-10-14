Десять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 13 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

  • жінка 82 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 88 р., Чортківський район;
  • чоловік 87 р., Кременецький район;
  • чоловік 64 р., Кременецький район;
  • чоловік 50 р., Чортківський район;
  • жінка 77 р., Тернопільський район;
  • жінка 77 р., Тернопільський район;
  • жінка 72 р., Тернопільський район;
  • жінка 35 р., Тернопільський район;
  • жінка 75 р., м. Тернопіль.

Загалом за добу зареєстровано 769 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 307 осіб.