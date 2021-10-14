Десять летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 13 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- жінка 82 р., м. Тернопіль;
- чоловік 88 р., Чортківський район;
- чоловік 87 р., Кременецький район;
- чоловік 64 р., Кременецький район;
- чоловік 50 р., Чортківський район;
- жінка 77 р., Тернопільський район;
- жінка 77 р., Тернопільський район;
- жінка 72 р., Тернопільський район;
- жінка 35 р., Тернопільський район;
- жінка 75 р., м. Тернопіль.
Загалом за добу зареєстровано 769 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 307 осіб.
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