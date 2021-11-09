Десять гектарів лісу ледь не згоріло на Тернопільщині

Минулої доби підрозділами ДСНС ліквідовано дві пожежі.

8 листопада о 18:58 у м. Кременець на вул. Марценівка виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території на площі 800 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано лісовий масив площею 10 га.

О 19:25 у с. Лапшин Нараївської територіальної громади Тернопільського району на вул. Молодіжній виникла пожежа в житловому будинку, внаслідок якої знищено диван на площі 2 кв. м, пошкоджено облицювання стін та стелі кімнати. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано одну будівлю.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.