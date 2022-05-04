Десять гектарів лісу ледь не згоріло на Тернопільщині

Минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували 10 пожеж на відкритій території та не допустили розповсюдження вогню на лісовий масив площею 10 га. А саме:

– поблизу с. Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,15 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– у м. Чортків на вул. Білецька виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 4 га. Пожежу ліквідовано другим відділенням чергового караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– у м. Борщів Чортківського району на вул. Маковея виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– поблизу с. Заболотівка Нагірянської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 4 га. Пожежу ліквідовано першим відділенням чергового караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– у сел. Гусятин Чортківського району на вул. Січинського виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території на площі 0,3 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– у м. Тернопіль на вул. Слівенська виникла пожежа сміття в пластиковому сміттєвому контейнері, внаслідок якої пошкоджено пластиковий контейнер на площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління;

– поблизу с. Целіїв Васильковецької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 3,5 га. Пожежу ліквідовано черговими відділеннями 22-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Коцюбинці;

– у м. Збараж Тернопільського району поблизу автодороги Р-43 виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

– у сел. Товсте Товстенської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі 0,7 га. Пожежу ліквідовано місцевою пожежною командою сел. Товсте;

– поблизу с. Малі Дедеркали Великодедеркальської територіальної громади Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння недопущено розповсюдження полум’я на лісовий масив площею 10 га.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Джерело: ДСНС