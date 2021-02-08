Десять дорослих і двоє дітей постраждали у ДТП, яке сталося через нерозчищену дорогу. ФОТО

Десять дорослих та двоє дітей потрапили у аварію на Тернопільщині. Автопригода трапилася сьомого лютого близько 7:20 на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Зелена. У ході слідства стало відомо, що в ДТП потрапила родина з Івано-Франківщини та семеро тернополян.

Водій автомобіля Opel Vivaro не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням. Як результат – автомобіль занесло і він виїхав на зустрічну смугу, де врізався в Peugeot Expert.

Як з’ясувалося, водій Opel Vivaro взяв шістьох попутників з Тернополя і усі їхали в напрямку Івано-Франківщини. Двох пасажирок з даного авто госпіталізували. В однієї з жінок політравма, закрита травма грудної клітки і органів черевної порожнини. В іншої – забій поперекового відділу хребта та перелом кісток тазу.

В іншому бусі була родина з Тисмениці, яка їхала в гості до Тернополя. Дев’ятирічний хлопчик та його батько отримали легкі тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували. В дванадцятирічного братика медики констатували політравму, закриту черепно-мозкова травма та забій головного мозку. Дитина в лікарні.

Госпіталізували до медзакладу з закритим переломом нижньої третини колінного суглоба маму дітей та їхню бабусю. В жінки перелом середньої третини лівої плечової кістки.

При попередньому огляді місця події з’ясувалося, що дорога була частково оброблена протиожеледними засобами, але не прогорнута від снігу. Водії стверджують, що їхали на мінімальній швидкості. Кермувальник Opel Vivaro каже, що через погане дорожнє покриття його почало заносити і він, втративши керованість, виїхав на смугу зустрічного руху.

Це підтвердив і інший водій. Чоловік розповів, що коли помітив, як авто на зустрічній смузі почало заносити на дорозі, зупинився. Проте уникнути бокового зіткнення не вдалося.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними на дорозі через погіршення погодних умов. Без потреби не виїжджайте і пам’ятайте, сильні снігопади та ожеледь та висока швидкість можуть призвести до нещастя.