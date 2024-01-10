Десять будівель врятували пожежники Тернопільщини лише за одну добу. ФОТО

Минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували п’ять пожеж та врятували десять будівель.

Так, 9 січня вранці в Шумську ліквідовано пожежу житлового будинку. Під час гасіння врятовано дві будівлі. Вогнем знищено покриття та пошкоджено перекриття на площі 10 м кв.

У селі Давидківці Чортківської громади ліквідовано пожежу господарчої споруди. Під час гасіння врятовано дві будівлі. Вогнем знищено покриття споруди на площі 36 м кв., перекриття на площі 90 м кв.

Перед опівніччю у селі Мирне Підгаєцької громади ліквідовано пожежу деревʼяної господарчої споруди. Під час гасіння врятовано три будівлі. Вогнем знищено дану господарську споруду на загальній площі 120 м кв.

Сьогодні близько другої години ночі у селі Загірці Лановецької громади ліквідовано пожежу деревʼяної господарчої споруди. Під час гасіння врятовано дві будівлі. Вогнем знищено дану господарчу споруду на загальній площі 50 м кв. а також 2 м куб. дров.

Приблизно у той же час у селі Біла Чортківської громади ліквідовано пожежу деревʼяної господарської споруди. Під час гасіння врятовано житловий будинок. Вогнем знищено господарську споруду, а також речі домашнього вжитку на загальній площі 60 м кв., пошкоджено кубометр дров.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.