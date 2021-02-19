Уповноважений на надання публічних послуг, які зобов’язували діяти у відповідності з вимогами закону, державний реєстратор з Монастириська прийняв протиправне рішення про здійснення реєстрації речових прав на житлові будинки, на які в рамках цивільної справи судом накладено арешт.

До співробітників відділення поліції у Бучачі надійшло звернення від двох потерпілих про те, що особа з якою вони ділять майнові права на два приватні будинки, вартість яких становить два мільйони гривень, якимось чином зуміла стати одноосібним власником нерухомості. Як з’ясувалося, допоміг у незаконному оформленні власності державний реєстратор.

Здійснюючи державну реєстрацію майнових прав на нерухомість, посадовець чітко усвідомлював, що порушує закон, адже на обидва будинки накладено судом арешт, що не дає права на їх відчуження. Є підозра, що реєстратор з корисливих мотивів пішов на таке зловживання.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частино 3 статті 365 ККУ. Триває досудове розслідування.