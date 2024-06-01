Колишнього командира протичовнового корвету “Тернопіль” визнано винним у державній зраді та дезертирстві. Його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У суді прокурори довели, що у 2014 році під час окупації території АР Крим та м. Севастополя засуджений зрадив військовій присязі. Він відмовився виконувати обов’язки військової служби у Збройних Силах України і перейшов на бік ворога.

Надалі він проходив військову службу у складі зс рф на посаді помічника командира сторожового корабля “Ладний”. Засуджений брав участь у рейдах окупантів та патрулюванні захопленої акваторії Чорного моря.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві.