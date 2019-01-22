“Держава дбає про маленьких українців”, – Степан Барна відвідав дитсадок у Підволочиську, де заплановано капремонт

22/01/2019 Розмір тексту:

У понеділок, 21 січня під час робочої поїздки голова обласної державної адміністрації Степан Барна відвідав дошкільний навчальний заклад Підволочиської селищної ради.

Нагадаємо, у 2018 році за кошти місцевого бюджету тут замінили електричці котли на енергоекономні, завершили утеплення фасадів приміщення. Зараз садочок-яслі відвідує більше ніж 250 дітей. Степан Барна поспілкувався з працівниками закладу та вихованцями старших груп. Особливо тепло діти відреагували на спільне виконання колядки та організовану головою ТОДА фізкультхвилинку.

“Бажаю вам рости здоровими та успішними. Щоб ви у майбутньому стали відомими спортсменами, відомими краянами, якими буде пишатися область і Україна”, – звернувся до вихованців закладу Степан Барна.

Зауважимо, що розроблено проект на реконструкцію даху навчального закладу і встановлення тут сонячних батарей.