Дерева падали на дороги: на Тернопільщині ліквідовували наслідки негоди. ФОТО

На Тернопільщині ліквідовували наслідки негоди, яка вирувала вчора.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Підрядні організації протягом дня прибрали 23 кілометри доріг державного значення від повалених дерев та гілля. Збережено безперебійний рух транспорту, попри пориви вітру та сильний дощ, що спостерігалися на території Тернопільської області.

“Просимо учасників дорожнього руху дбати про власну безпеку. Зважайте на погодні явища, не залишайте транспортні засоби поблизу зелених насаджень чи біл-бордів”, – закликають у службі відновлення.