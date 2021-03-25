Елегантна винна шафа не тільки полегшує зберігання алкоголю, але також може стати чудовою прикрасою вітальні або кухні.

Також це цікава ідея для подарунка на день народження родичам або друзям. Винна шафа не обов’язково повинна бути банальною, може бути цікавим і оригінальним витвором, особливо якщо ви зробите її самостійно.

Саморобна винна шафа стане оригінальною прикрасою інтер’єру і дешевим способом безпечного і естетичного зберігання алкоголю. Ідеальним рішенням буде використання для цього дерева – матеріалу, міцного, що вписується в будь-який інтер’єр. Щоб дерев’яна шафа була по-справжньому неординарною, варто додати елементи з натуральної шкіри.

Подивіться, як можна самому зробити дерев’яну стійку для вина!

Дерев’яна полиця для вина – необхідні інструменти і аксесуари

Для виготовлення винного стелажу вам знадобляться:

соснова дошка

натуральна шкіра

безгрунтовний лак VIDARON

фарба для дошки MAGNAT

щітка

невеликий флок-каток

невеликий лоток для фарби

малярська стрічка

кравецькі рулетка або лінійка

олівець

дриль

ножиці

саморізи

викрутка

Дерев’яна винна шафа

На гладкій і чистої соснової дошки відміряйте місця для отворів. Вам потрібно зробити шість отворів – два з них паралельні один одному. Перші два просвердлите на висоті 18 см нижче верхнього краю дошки, два на 21 см нижче, ніж перші, і наступні два – також на 21 см нижче, ніж попередні.

Потім пофарбуйте дошку безбарвним напівматовим лаком VIDARON. Лак наноситься пензлем з м’якою щетиною. Наносите в два шари – як рекомендує виробник. Дайте йому висохнути.

Тепер підготуйте натуральну шкіру. Виріжте з неї прямокутник розміром 18 см на 36 см. Потім варто нарізати смужками шириною 3 см (по довгому краю). Виконайте дірки дироколом на обох кінцях всіх смужок.

Коли дошка повністю висохне, приклейте малярським скотчем квадрат на одному кінці і пофарбуйте його фарбою MAGNAT Blackboard Paint. Для фарбування використовуйте невеликий флок-валик. Зачекайте, поки фарба висохне, потім зніміть стрічку.

Наступним кроком буде прикріплення шкіряних ремінців до дошки. Складіть кожну смужку навпіл, з’єднавши обидва кінці разом, а потім прикріпіть їх до дошки в тих місцях, які ви зробили раніше. Для цього використовуйте відповідні саморізи по металу. Затягніть їх викруткою. Пізніше ви зможете ставити винні пляшки в утримувачі.

Нарешті, напишіть білою крейдою слово «Вино» там, де ви малювали фарбою на дошці. Шафа для вина готова!