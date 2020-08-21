Сьогодні, 21 серпня, відбулося чергове засідання сесії Монастириської районної ради, що на Тернопільщині.

На черговому засіданні депутати розглянули ряд питань, зокрема прийняли відповідне звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо блокуваня змін до обласного бюжету головою ТОДА Володимиром Трушем.

“Колапс області або політичне блокування бюджету. Відвідав пленарне засідання 43 сесії Монастириської районної ради. Найболючішим питанням для громади є невиконання змін до бюджету за 2020 рік. ТОДА фактично доводить область до повного колапсу.

У проєкті рішення, на який подала позов обласна адміністрація, закладені кошти на програми «Спроможна школа» та «Нова Українська школа», а також на подолання наслідків повеней, виплату зарплатні медичним працівникам, які в пік епідемії коронавірусу прийняли на себе основний ударі і чи не найбільш постраждали, будівництво доріг, амбулаторій тощо.

З ініціативи депутатів обласної та Монастириської районної рад від фракції ВО «Свобода» сесія скерувала офіційне звернення до керівництва області та держави з проханням негайного виконання змін до обласного бюджету на 2020 рік.

Зазначу, що депутати Монастириської районної ради одноголосно підтримала дане звернення, оскільки багато освітніх, медичних. культурних, соціальних закладів недоотримують вкрай необхідних для нормального функціонування коштів. Депутати закликали ТОДА та зокрема “губернатора” Труша перестати займатись словоблудством та дурницями, а дати області нормально функціонувати. Бо те, що медики та освітяни в такий нелегкий час можуть опинитись без заробітної плати, а то й зостатись без роботи – безпосередня вина ТОДА, – повідомив Василь Чашка, депутат Тернопільської обласної ради, який відвідав засідання сесії Монастириської районної ради”.