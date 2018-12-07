Депутати Вишнівецької ОТГ взяли участь у циклі спеціалізованого навчання

Захід організували Інститут Політичної Освіти – ІПО та Програма DOBRE.

Відтак, представники депутатського корпусу Вишнівецької ОТГ отримали сертифікати про успішне завершення навчань. Адже вони пройшли всі три етапи з підвищення кваліфікації, щоб покращили свої знання із тем статусу, повноважень та обов’язків депутатів місцевих рад, бюджетних питань, стратегічного мислення, земельних відносин, ЖКГ, ораторської майстерності, мистецтва ведення переговорів та дебатів.

Окрім Вишнівецької ОТГ, участь у навчанні взяли також Скалатська, Шумська та Великогаївська громади.