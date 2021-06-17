Долю Тернопільської обласної наукової медичної бібліотеки вирішили депутати обласної ради під час другого пленарного засідання другої сесії у кінці травня.

Про проблему, яка виникла із цим закладом ми писали раніше. Через брак фінансування Тернопільська обласна адміністрація вирішила закрити бібліотеку. Та в обласній раді таке рішення не підтримали. Упродовж п’яти місяців це питання по декілька разів обговорювали на різних профільних комісіях облради. І в кінці травня депутати облради прийняли остаточне рішення.

Рішення, яке винесли на обговорення депутатів, прокоментував Голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності Василь Хомінець.

– Різні комісії декілька разів розглядали це питання, – зауважив Василь Хомінець. – Спочатку ТОДА внесла подання про ліквідацію бібліотеки. Наша комісія цього не підтримала. Зараз маємо запропонований варіант реорганізації. – Хотілось би тільки, щоб хтось доповів про реорганізацію. Є два важливі моменти: чи згідний керівник Тернопільської обласної наукової бібліотеки Василь Вітенко з таким рішенням, як він це бачить, і в якому складі буде цей відділ.

Голова облради Михайло Головко відповів, що з керівником питання обговорили, і він дав згоду, тільки необхідно буде виділити закладу додаткові кошти.

Після цього проект рішення поставили на голосування. 38 депутатів висловилися «За». У прийнятому документі зазначене наступне: «Припинити юридичну особу – Тернопільську обласну наукову медичну бібліотеки (місцезнаходження: 46001, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Руська, будинок 29-31, код ЄДРПОУ 22606967) шляхом її приєднання до Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки на правах структурного підрозділу без збереження статусу юридичної особи.». Також цим рішенням створили комісію, яка має провести процедуру реорганізації. Після закінчення процедури реорганізації суб’єкту, що здійснює державну реєстрацію, подадуть документи необхідні для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – Тернопільської обласної наукової медичної бібліотеки.