Сьогодні у Тернополі проходить сесія обласної ради. На ній депутати прийняли ряд звернень до керівництва країни.

Зокрема, підтримано питання: «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради України щодо надання статусу учасника бойових дій військовим священникам (капеланам), які брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей упродовж 2014-2016 років», «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо спроб чинного Міністра оборони України Андрія Тарана внести зміни до військових знаків розрізнення», «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення відтермінування індексації пенсій громадян», у якому йдеться: “В Україні понад 11 мільйонів пенсіонерів. Нехтувати інтересами і правами, які нашим громадянам надає закон, не може жоден уряд. Нагадуємо, що головним передвиборчим гаслом політичної сили, яка рік тому взяла на себе відповідальність керувати країною, була фраза “Кінець епохи бідності”. Обіцянки слід перетворювати в реальність, а не протилежність. Уряд повинен дбати про поліпшення матеріального стану суспільства. Депутати Тернопільської обласної ради закликають Президента України Зеленського В.О., Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України невідкладно вжити реальних кроків щодо вирішення даної проблеми, виконати вимоги Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якнайшвидше подати та схвалити зміни до бюджету 2020 року і провести обов’язкову індексацію пенсій”.

Депутати проголосували питання «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради України щодо відзначення на державному рівні у 2021 році пам’ятної дати: 100-річчя з дня народження Осипа Дякова», у якому зазначено: “Ми, депутати Тернопільської обласної ради, з метою консолідації та розвитку історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам’яті та належного відзначення і вшанування пам’ятних дат і ювілеїв Тернопільщини звертаємося до Верховної Ради України відзначити на державному рівні у 2021 році пам’ятну дату – 100-річчя з дня народження Осипа Дякова – заступника голови Генерального Секретаріату Української головної визвольної ради.

Рекомендуємо Верховній Раді України запропонувати Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 100 річниці від дня народження Осипа Дякова; публічному акціонерному товариству “Укрпошта” видати поштові конверти і поштові марки, присвячені цій пам’ятній даті”.

Ухвалено рішення «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо передачі обласним радам повноважень стосовно надання спеціальних», звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо розроблення дієвого та законного механізму реєстрації земельних ділянок фермерськими господарствами з часу їх реєстрації”. Також депутати звернулися до керівників країни щодо присвоєння розвіднику Ярославу Журавлю звання Героя України (посмертно).

А також підтримано звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, як складової національної безпеки держави та щодо започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти Державного Гімну України».