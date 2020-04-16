Депутати Тернопільської обласної ради закупили та передали 1500 пасок у благодійний фонд «Карітас» та церкву священномученика Йосафата.

У такий спосіб вони долучилися до акції «Великодній кошик» – впорядкування святкових наборів для дітей-сиріт, самотніх людей похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк каже, у час карантину нелегко усім, однак є такі люди, яким зараз найскладніше. Їх потрібно підтримати та потішити невеликим подарунком напередодні свят.

– У цей складний час ми маємо згадати про людей, які потребують допомоги. Благодійний фонд «Карітас» робить надзвичайно добру справу. Ми, депутати Тернопільської облради, вирішили зробити й свій невеличкий внесок, аби у великодніх кошиках, які благодійники передадуть потребуючим людям, був ще один промінчик радості. Дуже непростий зараз час, мусимо його перебути. Це – своєрідне випробування на людяність та взаємопідтримку. Зараз не важливі посади, кабінети, бо найголовніше – бути людиною за будь-яких обставин. Якщо будемо за можливості допомагати один одному, то гідно пройдемо це випробування, – наголосив Олег Сиротюк.

Депутати Тернопільської облради передають у Карітасі 1500 пасок для потребуючих Депутати Тернопільської облради передають у Карітасі 1500 пасок для потребуючих Опубліковано Файне місто Вівторок, 14 квітня 2020 р.