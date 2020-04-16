Депутати Тернопільської обласної ради закупили та передали 1500 пасок у благодійний фонд «Карітас» та церкву священномученика Йосафата.

У такий спосіб вони долучилися до акції «Великодній кошик» – впорядкування святкових наборів для дітей-сиріт, самотніх людей похилого віку, осіб з інвалідністю та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк каже, у час карантину нелегко усім, однак є такі люди, яким зараз найскладніше. Їх потрібно підтримати та потішити невеликим подарунком напередодні свят.

– У цей складний час ми маємо згадати про людей, які потребують допомоги. Благодійний фонд «Карітас» робить надзвичайно добру справу. Ми, депутати Тернопільської облради, вирішили зробити й свій невеличкий внесок, аби у великодніх кошиках, які благодійники передадуть потребуючим людям, був ще один промінчик радості. Дуже непростий зараз час, мусимо його перебути. Це – своєрідне випробування на людяність та взаємопідтримку. Зараз не важливі посади, кабінети, бо найголовніше – бути людиною за будь-яких обставин. Якщо будемо за можливості допомагати один одному, то гідно пройдемо це випробування, – наголосив Олег Сиротюк.

Депутати Тернопільської облради передають у Карітасі 1500 пасок для потребуючих

Депутати Тернопільської облради передають у Карітасі 1500 пасок для потребуючих

Опубліковано Файне місто Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Депутати обласної ради долучилися до впорядкування великодніх пакунків для потребуючихПівтори тисячі пасок, закуплені…

Опубліковано Тернопільська обласна рада Вівторок, 14 квітня 2020 р.