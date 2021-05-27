26 травня відбулося друге засідання другої сесії Тернопільської обласної ради.

Депутати ухвалили низку господарських питань та прийняли чимало звернень до центральної влади.

Про результати роботи сесії розповів голова Тернопільської облради Михайло Головко.

– Сьогодні робота депутатів Тернопільської обласної ради була плідною та результативною. В сесійній залі ухвалено багато проєктів рішень – понад пів сотні. Серед особливо важливих – звернення до органів влади про підвищення обороноздатності нашої держави. Також – про вимогу негайної передачі в комунальну власність газопроводів. Сьогодні ними керують приватні структури, але будували їх за кошти громад. Тому, звісно, обласна рада, яка кілька місяців працювала у цьому напрямку, було створено робочу групу, вимагає негайно передати мережі у власність громад. Були розглянуті інші важливі питання, які стосуються допомоги та підтримки учасників бойових дій, їхніх сімей, сімей Героїв Небесної Сотні. Ухвалили декілька програм, серед яких – «Турбота», програма про забезпечення харчування для дітей у закладах освіти. Також ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою вжити заходів щодо притягнення до відповідальності політичних партій з проросійським характером, – зазначив Михайло Головко.