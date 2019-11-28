Сьогодні відбулася сесія Тернопільської обласної ради. На ній, зокрема, розглянули питання, яке стосується проведення в Україні адміністративної реформи.

Як повідомляє прес-служба обласної ради, депутати заслухали інформацію керівника міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Тернопільської області, а також голови ОДА Ігоря Сопеля. Вони внесли пропозицію ввести у робочу групу з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Тернопільської області делегованих представників від кожної фракції обласної ради.

також Депутати вислухали голів, представників ОТГ, сіл, селищ, зокрема – Трибухівської, Настасівської, Великобірківської, Білецької, Купчинецької, Підгородянської, Озернянської, Лопушнянської, Борсуківської тощо. Громадяни звернулися з пропозиціями недопустити зміну статусу їх громад та дотримуватися принципу добровільності. Також голова Великовікнинської сільської ради звернувся до депутатів, щоб почули думку двох тисяч селян і включили їх сільську раду до Вишнівецької ОТГ, також Конюхівська громада просить доєднати її до Зборівської, Петриківської до Острова. Крім того, до обласної ради звернувся міський голова Чорткова.

Після конструктивної дискусії депутати прийняли рішення звернути увагу голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля на недопустимість порушення вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» при розробленні та внесенні на розгляд КМУ проекту перспективного плану формування територій громад Тернопільської області та не допустити внесення До КМУ проекту у перспективного плану формування територій громад Тернопільської області без розгляду і схвалення Тернопільською обласною радою.

Також депутати висловились проти ліквідації Тернопільської області.